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التعليم تطالب طلاب الأول الثانوي بتحديث التابلت قبل اختبار الغد

السبت 04/أبريل/2020 - 03:37 م
أرشيفية
أرشيفية
جددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نصائحها لطلاب الصف الاول الثانوي قبل انطلاق الامتحان التجريبي الالكتروني غدا الأحد الموافق ٥ أبريل.

وقالت وزارة التربية والتعليم في نصائح للطلاب، إنه يجب عليهم التأكد من تحديث التابلت بالإضافة الي التأكد من أن التابلت مرتبط بشبكة الانترنت، والتأكد أيضًا أن الطالب يصل الي منصة الامتحان المخصصة للامتحان الالكتروني.

وينطلق غدا الأحد، الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي، على الـ"تابلت" من المنزل وأنهت وزارة التربية والتعليم كافة الاستعدادات الخاصة لهذا الأمر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).

وقالت الوزارة، إنها لم تحدد شركة اتصالات معينة أو تفضل شركة عن الأخرى لشراء شريحة بيانات الخاصة بالطلاب، وأن إجراءات استخدام خطوط البيانات ينظمها جهاز تنظيم الاتصالات وفقًا للقانون.

وأضافت أنه سيتم نشر "كلمة السر، واسم المستخدم الخاص بالطلبة، والأكواد الخاصة بالامتحان التجريبي، وتوقيتات الامتحان" عن طريق تطبيق إلكتروني سوف ترسله الوزارة للطلاب على أجهزة التابلت أو من خلال موقع الوزارة، خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت عن عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

ويؤدي الطلاب الاختبار من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام وجدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من ٥ أبريل حتى ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ وتم تحديد الساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.

وأضافت الوزارة أنه سيتم اتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت ويعقد الامتحان الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول ويمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

وبالنسبة الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار التجريبي للصف الاول الثانوي حسب المحافظة: 
من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا: القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر.

من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا: الجيزة والغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.

من الساعة ١٢ ظهرًا الى ٢ ظهرًا: الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح.

من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا: الشرقية والإسكندرية والمنيا وأسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.

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