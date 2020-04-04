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جريزمان يسهل انضمام نيمار إلى برشلونة

السبت 04/أبريل/2020 - 03:38 م
جريزمان
جريزمان
حسام مجدي




يعتمد نادي برشلونة في الفترة الحالية على الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم الفريق لإنهاء صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان لصالح الفريق.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع جريزمان لتعويض رحيل إيدسون كافاني مهاجم الفريق في الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة لا يمانع في بيع جريزمان إلى نادي باريس سان جيرمان في الصيف القادم ولكن بشرط دخوله في صفقة تبادلية لضم نيمار.

وقد شارك أنطوان جريزمان في 35 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف فقط وصنع 4 أهداف آخرين.

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