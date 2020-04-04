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نجم الأهلي يرفض إغراءات الزمالك

السبت 04/أبريل/2020 - 03:40 م
الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي

 

رفض محمد شريف، لاعب الأهلى، المعار إلى صفوف إنبى، إغراءات الزمالك لضمه في الفترة المقبلة.

  

وكان مسئولو الزمالك قد حاولو إغراء اللاعب، بضمه لصفوف القلعة البيضاء عن طريق الترانزيت، خاصة في ظل مستواه المميز مع إنبي هذا الموسم.

 

وتمسك جناح الأهلى بالعودة إلى صفوف فريقه فى الموسم المقبل، خصوصا بعد حصوله على إشادة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، للأهلى من خلال متابعته للمعارين، ورفض فكرة الانتقال للقلعة البيضاء.

 

ومن المنتظر أن يعقد شريف جلسة مع مسؤولى الأهلى خلال الأيام المقبلة للتوصل لاتفاق بخصوص العودة فى الصيف.

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