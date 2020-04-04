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محافظ بورسعيد يشكر المتبرعين بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا
السبت 04/أبريل/2020 - 03:40 م
أطلق عدد من الشباب بمحافظة بورسعيد، عدة مبادرات خيرية منها التبرع بأجهزة تنفس صناعي، وبالفعل استجابت بعض مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال والمستثمرين، لمساندة الدولة في ظل تحدياتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الغرفة التجارية، محمد سعدة، رجل الأعمال ورئيس مجليس إدارة الغرفة، وعادل اللمعي، رجل الأعمال والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالمحافظة؛ لمشاركتهم الإيجابية والمساهمة الفعالة تجاه أبناء المحافظة، وقيامهم بالتبرع بأجهزة تنفس صناعي.
كما قدم اللواء عادل الغضبان، الشكر لشركة الحسن والحسين، سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، وشركة قناة السويس لتداول الحاويات، على مشاركتهما المجتمعية أيضًا والوقوف بجوار الوطن في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
وأشاد محافظ بورسعيد، بجهود المشاركة المجتمعية للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والتي تسير تلك الجهود بالتوازي مع الاهتمام الكبير الذي تحظى به العملية الصحية من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وأضاف "الغضبان"، أن تلك المشاركة المجتمعية تعمل على غرس قيمة العطاء والانتماء خاصة في ظل الظروف التي نمر بها الآن، والتي تحتاج إلى تكاتف وتعاون الأجهزة كافة، حتى عبور الموقف بسلام وأمان.
المحافظ يتفقد 3 وحدات جديدة لتطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت ومستشفيات
وفي سياق آخر، تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، 3 وحدات جديدة لتطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت ومستشفيات المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، رافقة خلالها اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة.
وأشار المحافظ إلى أن الوحدات الثلاث منهم وحدتين تطهير بطاقة 600 لتر، ووحدة بطاقة 300 لتر، وجرى تصنيعها من خلال وزارة الإنتاج الحربي بشركة حلوان لمحركات الديزل مصنع 909، مقدما الشكر لوزير الإنتاج الحربي على سرعة تصنيع وإرسال الوحدات الجديدة.
وأكد محافظ بورسعيد، استمرارية أعمال التطهير والتعقيم بمختلف الأحياء، وكذلك حملات رش وتطهير وتعقيم عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والهيئات والمؤسسات الحكومية والميادين، وذلك بالتنسيق بين الأحياء والأجهزة المعنية، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.
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