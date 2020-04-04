محافظ بورسعيد يشكر المتبرعين بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا

أطلق عدد من الشباب بمحافظة بورسعيد، عدة مبادرات خيرية منها التبرع بأجهزة تنفس صناعي، وبالفعل استجابت بعض مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال والمستثمرين، لمساندة الدولة في ظل تحدياتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الغرفة التجارية، محمد سعدة، رجل الأعمال ورئيس مجليس إدارة الغرفة، وعادل اللمعي، رجل الأعمال والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالمحافظة؛ لمشاركتهم الإيجابية والمساهمة الفعالة تجاه أبناء المحافظة، وقيامهم بالتبرع بأجهزة تنفس صناعي.





كما قدم اللواء عادل الغضبان، الشكر لشركة الحسن والحسين، سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، وشركة قناة السويس لتداول الحاويات، على مشاركتهما المجتمعية أيضًا والوقوف بجوار الوطن في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.





وأشاد محافظ بورسعيد، بجهود المشاركة المجتمعية للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والتي تسير تلك الجهود بالتوازي مع الاهتمام الكبير الذي تحظى به العملية الصحية من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.





وأضاف "الغضبان"، أن تلك المشاركة المجتمعية تعمل على غرس قيمة العطاء والانتماء خاصة في ظل الظروف التي نمر بها الآن، والتي تحتاج إلى تكاتف وتعاون الأجهزة كافة، حتى عبور الموقف بسلام وأمان.



