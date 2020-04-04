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حبس شاب قتل والده بسبب مشادة كلامية في العياط

السبت 04/أبريل/2020 - 03:41 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
الدم تحول إلى ماء..مشادة وخلافات بين الأب ونجله، على إثرها قام الأبن بقتل والده المسن بقرية المساندة بمركز العياط، فأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة بحبس الإبن، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة أب بعد قتله على يد نجله ويدعى "حسين" لم يتجاوز ال١٦ عاما من عمره، إثر نشوب مشاجرة بينهما أدت أنه أستل سلاح أبيض وسدد له ٣ طعنات متفرقه بجسده، بمركز العياط، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مؤمن فراج رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع جريمة قتل بقرية المساندة بدائرة مركز العياط.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وجه العقيد محمد عبدالشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها والقبض على مرتكبها.

وبدوره كلف مفتش مباحث جنوب الجيزة بانتقال قوة أمنية برئاسة الرائد عادل طلبة، والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، ولدي وصول القوات فرضت كردونا أمنيا بمحيط الجريمة، لحين وصول فريق من النيابة العامة، لمعاينة مسرح الجريمة.

ولدي وصول القوات عُثر على الشاب المتهم بارتكاب الجريمة جالسًا بجوار جثة والده، بعدما سدد بجسده 3 طعنات، أسقطه قتيلا في الحال إثر وقوع مشاجرة بينهما.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، لسماع أقواله حول ارتكابه الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات

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اتجه لتجارة المخدرات وكانت طريقا للهلاك وخسارة وظيفته برتبه رائد، فسقط الضابط المفصول عمرو علي، وصديقه "وليد" الذي يحمل كارنية مزور بصفة "مستشار" في قبضه الأمن بعد ضبطهم لحيازتهم مخدرات بالصف، وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة، عندما وردت معلومات سرية لأحد ضباط مباحث مركز شرطة الصف، عن قيام ضابط شرطة مفصول بشراء المواد المخدرة من تاجر مخدرات بنطاق المركز، وعلى إثر ذلك تم الاستعانة بأحد المصادر السرية حتى تم التوصل إلى ميعاد تسليم البضاعة.

وأعدت القوات مأمورية تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، لضبطهما تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وتمكنت القوات من القبض على الضابط المفصول وتبين أنه يدعى عمرو علي، وصديقه "وليد" يحمل كارنيه بصفته مستشار "مزور"، وتاجر المخدرات.

وعثر بحوزتهما على "مخدرات ومبلغ مالي وهواتف محمول وسلاح الظابط المفصول"، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان المركز.

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