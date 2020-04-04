مايا دياب لـ"إينرجي": حواراتي مع فيفي عبده وشيماء سيف في side talks هو جزء من واجبنا تجاه المجتمع

تواصل إذاعة إينرجي دعم حملة "خليك في البيت" بإجراء لقاءات مع نجوم الفن أثناء فترة الحظر من منازلهم عبر برامجها على تردد 92.1 من خلال خاصية البث المباشر على انستجرام، وذلك من أجل تشجيع المواطنين على الالتزام بقواعد البقاء في المنزل ومساعدتهم على قضاء وقت ممتع خلال محاولة وقاية أنفسهم ومجتمعهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأجرى المذيع باسم كميل حوار مع المغنية اللبنانية مايا دياب أمس الجمعة في تمام الثامنة مساء والذي عبرت فيه دياب عن مدى سعادتها لوجودها عبر أثير إينرجي مصر أولا لحبها للإذاعة ثانيا لسعادتها بمشاركة إينرجي في محاولاتها للتخفيف على المجتمع والشعب وتسليتهم في أوقات الحظر.

كما تحدثت مايا عن تجربتها عبر انستجرام "Side talks with Maya" وقالت أنها فكرت أن تستغل اهتمام الملايين بمتابعتها من أجل زيادة وعيهم بشأن فيروس كورونا المستجد وأنها تحرص على وجود رأي طبي في فيديوهاتها لتوعية الناس حول الوطن العربي بشكل صحيح، وأضافت "أننا جميعا لا نعرف إلى متى سيستمر هذا الوضع ولا أحد يعرف المستقبل ماذا يحمل لنا".

كما قالت أنها أهتمت بأن يحدث بث مشترك مع أصدقائها الفنانين في محاولة للترفيه عن الناس كون أنك ذلك جزء من دورهم نحو المجتمع فشاركتها شيماء سيف وفيفي عبده إحدى تلك اللقاءات.

كان الراديو قد أجرى عددا من التغييرات في الخريطة البرامجية الخاصة به،لكي تناسب إجراء حظر التجوال الذي فرضته الحكومة، والذي يبدأ في تمام الساعة السابعة مساء، وسمحت لموظفيها العمل في المنزل منعاً للاختلاط ولتقليل التجمعات.