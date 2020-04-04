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في مشهد درامي.. مسن يتخلص من حياته بسبب "الشيخوخة" بمساعدة أصدقائه

السبت 04/أبريل/2020 - 03:47 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
واقعة مأساوية وغريبة من نوعها، حيث قرر مسن يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية التخلص من حياته بسبب معاناته من أمراض الشيخوخة داخل شقته في منطقة قصر النيل، وعندما اقترح فكرته على المحامي الشخصي له وسائقه ساعداه في هذه الفكره ليكونا مشتركين في وفاته وقاموا ببيع سلاح ناري له ليتخلص من حياته.

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل، اليوم السبت، حبس محام وسائق لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتورطهما في بيع سلاح ناري لعربي ومساعدته على الانتحار.

وتعود البداية تعود عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم حسام عشماوي، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، يفيد بانتحار شخصيحمل جنسية أحدى الدول الاجنبية، أطلق عيارا ناريا على نفسه، باستخدام طبنجة وبخزينتها طلقة لذات العيار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتوفى تحصل على السلاح من سائق ومحام، تم ضبطهما، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
ومن ناحية أخرى تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد داوود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب داخل منزله، بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد مصطفى عثمان معاون مباحث المركز، لمعاينة الجثة، ومعرفة وجود شبهة جنائية حول الوفاة من عدمه، فضلًا عن الاستماع إلى أقوال أهليته.

وكشفت تحريات العقيد أحمد نجم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، عن أن الشاب المنتحر كان يعاني من أزمة نفسية خلال الفترة الماضية، ما دفعه إلى الانتحار عن طريق شنق نفسه.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفى سياق آخر أمرت نيابة المعادي الجزئية، بحفظ التحقيقات في واقعة انتحار عامل شنقا داخل غرفته، بسبب مروره بأزمة نفسيه، وذلك بعد التاكد من عد وجود شبه جنائية.

وكشفت التحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة، من أحد المساكن، وباستبيان الأمر عثر على جثة عامل مشنوقا داخل غرفته، وتبين من التحريات أنه كان يمر بأزمة نفسية قبل وفاته دفعته للانتحار، وتم تحرير محضر بالواقعه وأخطرت النيابة.


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