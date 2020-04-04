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وسط إجراءات احترازية مشددة.. أسرة مسلسل "ولاد إمبابة" تواصل التصوير

السبت 04/أبريل/2020 - 03:45 م
سعد الصغير
سعد الصغير
الفجر الفني

يستأنف المخرج ممدوح زكى، تصوير مشاهد مسلسل "ولاد امبابة" بعد إجازة قصيرة حصل عليها فريق العمل، نظرا لظروف أزمة الكورونا وفرض الحظر.

 

من ناحية أخرى يكثف ممدوح زكى ساعات تصوير مشاهد المسلسل التى من المقرر أن تمتد حتى أواخر شهر رمضان الجارى فى ديكورات مختلفة بمناطق متفرقة بالقاهرة، وذلك بعد ازمة فيرس كورونا وفرض حظر التجوال لعدم تفشي المرضى ، ويقوم زكى بالتزامن مع التصوير بعمليات مونتاج ومكساج حلقات المسلسل الذي يخوض به النجم سعد الصغير الماراثون الرمضاني القادم.

 

وتدور أحداث مسلسل "ولاد امبابة" في إطار كوميدى مليء بالتشويق والإثارة.

 

مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة الفنان القدير لطفي لبيب ، الفنانة فريدة سيف النصر، شمس، سعد الصغير، عمرو رمزى ،مصطفي ابو سريع ، راندا البحيرى، إيناس النجار ،سوار النجار،إيمان السيد ، غادة نافع، عبد الله مشرف ،سميرة صدقي ، نادر ابو الليف ،ريكو ،علاء زينهم، منير مكرم،ايمن قنديل ، مراد فكرى، ايمن منصور ، احمد ميشو، هانى حسن الاسمر ، احمد منير ، محمد فاروق شيبا ، شريف عمر ، فيفتي و السادات  وأخرون  ، من تأليف أيمن بكرى ، مدير تصوير محمد شفيق ، إنتاج شركة  ماندو والكينج للانتاج الفني عمرو ماندو و بلال صبرى ومن إخراج ممدوح زكى .

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