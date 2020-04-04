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اختراق بيانات 5.2 مليون عميل لدى ماريوت العالمية

السبت 04/أبريل/2020 - 03:45 م
بوابة الفجر
تعرضت ماريوت العالمية إلى عملية اختراق بيانات خلال شهر فبراير الماضى، حيث أعلنت العلامة الفندقية العالمية أن أسماء الضيوف ومعلومات والتفاصيل الشخصية الأخرى تم الوصول إليها.


وأشارت الشركة إن حوالي 5.2 مليون ضيف حول العالم تأثروا فى تلك العملية، وتتضمنت المعلومات المأخوذة الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وأعياد الميلاد ومعلومات الولاء للشركات المرتبطة مثل شركات الطيران وتفضيلات الغرف.

يشار إلى أن هذا الاختراق يعتبر هو التاني من نوعه خلال عامين. 

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