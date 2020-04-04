'القومي لحقوق الإنسان' يطالب المواطنين الالتزام بتعليمات الدولة

أشاد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل سلامة المواطنين المصريين، وهو ما يصب في صالح أقدس حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة.





وأكد رئيس المجلس في تصريحات صحفية، اليوم، أهمية الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات التي تحددها الدولة ومؤسساتها المختلفة، وذلك من أجل السلامة الصحية للمواطنين.





وقال "فايق" إن إهمال فرد يهدد الجميع، وأنه في مثل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها مصر ودول العالم، فإن الحفاظ على حقوق الإنسان يظل هو الهدف الذي نريده جميعًا.





وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن آخر إحصائية للمصابين بفيروس كورونا المستجد؛ حيث كشفت خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.





وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.





وأضافت أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 8 حالات بينهم أجنبي و7 مصريين.





وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 66 حالة وفاة.





وقالت الوزارة إن جميع الحالات المُسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.