وزير الكهرباء: المرحلة الأولى للربط مع السودان قدرتها 70 ميجا

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن مصر لها دور محوري في نقل الطاقة لإفريقيا، وفي الوقت الحالي هناك ربط بين مصر والأردن يتسع لـ 450 ميجا وات، وخط مع وليبيا والسودان، وهناك خط للربط مع المملكة العربية السعودية.





وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن طول خط الربط بين مصر والسودان 67 كيلو متر، بينهما كيلو متر فقد داخل الأراضي المصرية، ويمكن من خلال إرسال 300 ميجا وات، ولكن في الوقت الحالي يمكن إرسال 60-70 ميجا وات فقط في اليوم كمرحلة أولى.





وتابع وزير الكهرباء، أنه في المرحلة الثانية بعد إضافة بعض المعدات والأجهزة الإضافية لاستكمال الأعمال الخاصة بإنشاء الربط، نستطيع إرسال حتى 300 ميجاوات من خلال نفس الخط، منوهًا بأن هناك تنسيق حاليًا بين الجانبين وتم طرح مناقصة لتوريد المعدات، ومتوقع خلال فترة قصيرة الاتفاق على توريد هذه المعدات، مشددًا على أن الربط الكهربائي مع دول الجوار مفيد للطرفين، وهناك مباحثات مع الجانب القبرصي للربط بين مصر وقبرص على مرحلتين.





وأوضح "شاكر"، أن مصر نجحت في تحقيق استقرار وتطور هائل في الشبكة، مع تصدير الفائض لتحقيق عائد لمصر.





وانطلق التيار الكهربائي في خط الربط مع السودان بعد عامين كاملين منذ توقيع الاتفاق على إنشاء الخط فى أبريل 2018، لتعلن مصر الانتهاء منه وتشغيله وتوصيل الكهرباء بالفعل فيه وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء اليوم، السبت، ولم تمنع أزمة كورونا التي أثرت على مشاريع كبرى في العالم من الوفاء بالمشروع في موعده.





وقال مجلس الوزراء إنه طبقا لما هو مخطط، فإن المرحلة التي بدأت حيز التنفيذ الفعلى، أمس، الجمعة، هي المرحلة الأولى من الربط، والتى تهدف إلى إمداد الجانب السودانى بقدرات على مدار الساعة تصل إلى 70 ميجاوات، وذلك لحين استكمال تركيب بعض الأجهزة اللازمة بمحطات الجانب السودانى، والجارى التنسيق بشأنها حاليا بين الجانبين المصرى والسودانى، وبإنهاء هذه الأعمال تأتى المرحلة الثانية من الربط، والتي تستهدف إمداد السودان الشقيق بقدرة تصل إلى 300 ميجاوات.



