إيقاف الطباعة الورقية لصحيفتي "البيان" و"الإمارات اليوم"

أوقف قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، طباعة النسخة الورقية من صحيفتي "البيان" و"الإمارات اليوم" ابتداءً من غدٍ الأحد 5 أبريل، مع توفير النسخ الإلكترونية بصيغة PDF لجمهور القراء، عبر الاشتراك السهل بواسطة خاصية "واتساب".

وقالت مؤسسة دبي للإعلام، إن هذا القرار جاء ظل الظروف التي تفرضها تحديات «كورونا»، وانسجاماً مع المعايير والإجراءات الوقائية، المعممة من حكومة الإمارات، وفي الوقت ذاته الاتجاه المكثف لمتابعة المحتوى الصحافي من قبل غالبية المجتمع الذي يلتزم البقاء في المنازل، متابعاً التطورات عبر المنصات الرقمية.

ووأوضحت المؤسسة، أن بمجرد إرسال كلمة "اشتراك" عبر الهاتف إلى الرقم 0562192911 عبر "واتساب" يتم تسجيل الطلب للحصول على نسخة "البيان"، والأمر ذاته بالنسبة لـ"الإمارات اليوم" عبر الرقم 0562193009.

ولا يعتبر التواجد الرقمي الراسخ لصحيفة «البيان» أمراً مستحدثاً، إذ تتمتع الصحيفة بقاعدة واسعة من الجمهور الذي يتابع محتواها عبر الموقع الإلكتروني الذكي، وعبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي. كما تحظى «البيان» بنسب تفاعل عالية، على امتداد الإمارات ودول الخليج وكذلك دول العالم.

ولا يزال بوسع محبي تصفح الأخبار بالصيغة والتصميم الفني المعتاد في النسخة الورقية أن يحصلوا على الشكل ذاته، وإنما كنسخة إلكترونية بصيغة PDF، جنباً إلى جنب مع متابعة المحتوى التفاعلي بصيغه النصية والبصرية والسمعية، لحظة بلحظة، عبر الموقع والمنصات.