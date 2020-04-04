بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن بحلول شهر رمضان

توقعت شعبة الدواجن بالغف التجارية انخفاض أسعار الدواجن مع حلول شهر رمضان المبارك ليصل سعر الكيلو إلى 23-24 جنيها للكيلو.





وفي هذا الإطار قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن تراجعت منذ بدء فترة الحظر بقيمة 10 جنيهات لتنخفض من 31 جنيهات إلى 24 جنيها للكيلو فى المزارع لتباع للمستهلك بحد أقصى 29 جنيها للكيلو.





وبالنسبة ألسعار البيض فواصلت استقرارها لتسجل 30 جنيه وتباع للمستهلك بنحو 36 جنيها، فى المقابل ارتفعت أسعار الفراخ البلدى بين 36-37 جنيها وتباع للمستهلك بحد أقصى 42 جنيها.

وكانت أسعار الكتكوت قد ارتفعت من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، بسبب زيادة الطلب عليه خلال الفترة الماضية، مما سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج الفترة المقبلة.



