على طريقته الخاصة.. محمد منير يوجه الشكر لـ جيش مصر الأبيض

توجه الكينج محمد منير، بالشكر لـ جيش مصر الأبيض من الأطباء والممرضين التي حارب فيروس كورونا من خلال أغنية بصوته نشرها عبر حسابه الشخصي بـ موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

واستعان الكينج بصور الأطباء والطواقم الطبية يرتدون القناعات والكمامات من الحجر الصحي، خلال الفيديو لأغنية " ياما مويلي الهوا" وعلق قائلًا:" جيش #مصر الأبيض.. شكرًا".

وجاءت كلمات الأغنية:"يا مصر وأنتى الحقيقة … وأنتي اغترابي وشقايا.. أنتي الجراح الرهيبة … وانتي اللي عندك دوايا.. علمني حبك عبارة … سهلة وبسيطة وعفية..شرط المحبة الجسارة … شرع القلوب الوفية".

يشار إلى ان آخر ظهور للكينج كان برفقة الفنانة جميلة عوض، حيث شاركته فيديو وصور برفقتها في أسوان، حيث غنى باقة من أغانيه خلال تواجده في محافظة أسوان، وسط تفاعل كبير من جمهورها بموقع إنستجرام.

وكان الكينج محمد منير أحيا حفلا غنائيا في مدينة أسوان وتحديدا في "النوبة"، تحت اسم "سر الكينج"، وقام منير بغناء العديد من الأغاني المحببة لجمهوره خلال الحفل، منها "الحياة للحياة، سحر المغنى، هوّن يا ليل، عالم واحد" مع عادل الطويل، كما غنى "شتا، نعناع الجنينة، شمندورة، النيل"، وتفاعل الجمهور مع الحفل، خاصة أن محمد منير يتمتع بشعبية كبيرة هناك، وطالب الجمهور الكينج أثناء الحفل بمزيد من الحفلات اللايف.

من ناحية أخرى طرح الكينج محمد منير مؤخرًا أغنيته "طاق طاقية"، التي طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، واقتربت من تحقيق 6 ملايين مشاهده، ويعتبر الحفل هو الأول الذي يحييه محمد منير، عقب رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود أبا اليزيد، وكان آخر حفل أحياه الكينج محمد منير ظهر فيه وهو جالس على كرسي أثناء فقراته الغنائية وقال إنه بسبب معاناته من مشكلة في مفصل الحوض.