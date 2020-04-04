مراكز الشباب تعلن الحرب على فيروس كورونا في قرى ومدن مصر

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انطلقت حملة التطهير والتعقيم بمحافظة كفرالشيخ، تحت رعاية اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة لكل مراكز الشباب والقرى والأماكن العامة في المحافظة، في وقت واحد من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.



وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن أكثر من ٢٢٥ مركز شباب ونادى رياضي شاركوا بالحملة التى شملت مراكز الشباب بالقرى والمدن منذ العاشرة صباحا فى آن واحد وحتى الثانية ظهرا، مشيرا إلى أن ذلك بالتزامن مع تنفيذ الحملة فى كل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية فى نفس التوقيت وبنفس الآلية وذلك ضمن خطة الوزارة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



ويشارك في حملة التطهير والتعقيم العاملين بالهيئات الشبابية والرياضية ومتطوعين من فرق الكشافة والجوالة بمراكز الشباب وشباب يدير شباب وأعضاء مراكز الشباب والالتزام الكامل بإجراءات الوقاية، وعوامل الأمن والسلامة لفرق العمل، وارتداء قفازات الأيدي والكمامات أثناء عملية التطهير، ومراعاة المسافات بين أعضاء فرق العمل.



وتقام حملة التطهير والتعقيم بجميع الهيئات الشبابية والرياضية وكذا دور العبادة المساجد والكنائس، تعتبر الحملة إحدى المبادرات والحملات التي أطلقتها وتنفذها وزارة الشباب والرياضة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.



كما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت بحي الأسمرات، انطلاق فعاليات أكبر حملة تعقيم وتطهير لمراكز شباب مصر والقري والتى تنفذها الوزارة فى إطار الاجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وبدأت الحملة في العاشرة صباح اليوم داخل 4300 مركز شباب على مستوى الجمهورية والقري المحيطة بها وتستمر حتى الساعة الثانية ظهر اليوم بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات المتطوعين من مختلف المحافظات أعضاء كل من "مراكز الشباب، مبادرة شباب يدير شباب، الكشافة والجوالة"، وممثلي مديريات الشباب والرياضة، وتتضمن أعمال التنظيف والتطهير داخل مراكز الشباب وتعقيم أماكن صرف المعاشات، وتنظيم المواطنين، وتطهير مجموعة من القري، كما تتضمن الحملة قيام مجموعة من الطلائع فى عدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، بنشر الملصفات المختلفة وعرض مجموعة من المواد الإعلامية المصورة للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا وأسباب انتشار العدوى وطرق مكافحتها.



وأشاد وزير الشباب والرياضة بحرص الشباب على المشاركة فى فعاليات الحملة والقيام بتطهير مراكز الشباب والقري لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتزامهم التام بإجراءات الوقاية، وارتداء قفازات الأيدي والكمامات أثناء عملية التطهير، ومراعاة المسافات بينهم أثناء القيام بأعمال التطهير والتنظيف.



وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة ملتزمة بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، انطلاقا من حرصها على الحفاظ على صحة الشباب والمواطنين، لافتًا إلى التعاون مع مختلف الجهات من أجل توعية المواطنين بالفيروس المستجد وطرق الوقاية منه.



وفى سياق أخر، حرص وزير الشباب والرياضة أثناء تواجده بحي الأسمرات على التوجه لمشروع إنشاء المدينة الرياضية بالأسمرات لرصد معدل إنجاز إنشاءات المشروع على أرض الواقع والذى يشمل منطقة ملاعب بالأبعاد القانونية وملاعب خماسية وملاعب متعددة أغراض وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة تدريبي وحمام سباحة للأطفال، ومبني اجتماعي، وصالة جيم.



وقام الدكتور أشرف صبحي بجولة تفقدية لعدد من مراكز الشباب شملت مركز شباب عين الصيرة، ومركز شباب الجمالية، ومركز شباب الصفا لمتابعة الاجراءات الاحترازية المتخذة ضمن حملة التطهير والتعقيم من فى ظل مواجهة فيروس كورونا، ومعاينة أعمال التطوير القائمة ببعضها.



وأكد وزير الشباب والرياضة على الدور المجتمعي لمراكز الشباب وتسخير امكانياتها لخدمة المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال الاستفادة منها فى خدمات البريد وصرف المعاشات للمواطنين، والمجالات الصحية، وتطهير وتعقيم المناطق المحيطة بها فى ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.

