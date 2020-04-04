الإمارات: شفاء 17 حالة وتسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، شفاء 17 حالة من فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقد سجلت وزارة الصحة الإماراتية، 12 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 108، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 51 عاما، يعاني من مرض مزمن وفشل كلوي، ليرتفع إجمالي الوفيات في الإمارات إلى 9 حالات.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.