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الصين: يجب تسجيل جميع الأبحاث الإكلينيكية المتعلقة بفيروس كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت الحكومة الصينية، أن جميع مشروعات الأبحاث الإكلينيكية المتعلقة بفيروس كورونا الجديد الجارية بالفعل يجب إبلاغها إلى السلطات وإلا سيتم إيقافها.

وقالت، إن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد البحوث الخاصة بالأدوية لعلاج COVID-19، والتي أدت إلى أكثر من 3300 حالة وفاة في البلد الذي بدأ فيه الوباء.

وجاء في إشعار نشر على موقع وزارة العلوم والتكنولوجيا على الإنترنت مساء الجمعة أن جميع هذه المشاريع يجب أن تكون مسجلة لدى الأقسام الطبية والصحية ذات الصلة في غضون ثلاثة أيام عمل.


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