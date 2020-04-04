بلبس الريبوت.. محمد رمضان يشوق جمهوره لعمل جديد

Advertisements

نشر الفنان محمد رمضان، صورة لإنسان آلي عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهر "رمضان" مرتدياً ما يشبة بلبس الإنسان الآلي يبدو أنة سيعود وبقوة لجمهوره وللساحة الغنائية بعد فترة الحجر المنزلي".



وعلق "محمد" على الصورة بهدف التشويق وإثارة فضول محبية، قائلاً "سأعود مرة آخري قريباً، ثقة في الله نجاح"، come back soon.



تبادل جمهور رمضان معة التعليقات قائلين "حب عمري، قلبي محمد، خليك آمن، ربنا يحميك، ربنا يزيح الغمة".



يذكر أن محمد رمضان انتهى من تصوير مسلسل" البرنس الذي سيعرض في رمضان القادم مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.



ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الجارى.

