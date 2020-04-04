Advertisements

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن المشروعات القومية الجارية

السبت 04/أبريل/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
رقية جمال
ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير الاسكان، الدكتور عاصم الجزار، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد.

ووجه الرئيس السيسي، بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى إلى العام القادم 2021.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة مصابين كورونا مشروعات قومية كوفيد بوابة الفجر العائدون من الخارج الصحة العالميه السيسي ألفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن المشروعات القومية الجارية

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ يوم

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يوم

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن بحلول شهر رمضان

منذ 34 دقيقة

راتب محمد صلاح بعد التخفيض بسبب كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بإرسال طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يرفض إغراءات الزمالك

منذ ساعة الا ربع

مشرف التمريض ارتكب كارثة.. مفاجأة صادمة عن مصابي كورونا بمعهد الأورام

منذ ساعتين و 49 دقيقة

3 صفقات نارية تشعل الصراع بين الأهلي والزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من جامعة القاهرة بعد ظهور حالات كورونا بمعهد الأورام

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ أقل من ساعتين

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 10 حالات

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

"مستقبل وطن" يواصل تعقيم وتطهير المباني والمنشآت بالمحافظات (فيديو)

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

عاجل.. الصحة: تسجيل 41 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

"الصحة" تعلن تسجيل 40 حالة جديدة بفيروس كورونا.. وبشرى سارة في نسب المتعافين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن المشروعات القومية الجارية

04:01 م

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

02:36 م

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

01:54 م

عاجل.. السيسي يوجه بإرسال طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا

02:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم