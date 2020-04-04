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رد رسمي.. هيدرسيفيلد يكشف موقفه من طلب الأهلي الأخير

السبت 04/أبريل/2020 - 04:01 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي

أعلن نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، عن موقفه النهائي من طلب الأهلي الأخير بشأن رمضان صبحي.


ورد الفريق الإنجليزي بخطاب رسمي على طلب الأهلى بتمديد إعارة رمضان صبحى إلى القلعة الحمراء 3 أشهر أو لحين انتهاء الموسم الكروى، بعد تجميد النشاط فى العالم كله بسبب فيروس كورونا.

 

وأبلغ هيدرسفيلد الإنجليزى، الأهلى بأنه ينتظر القرار الذى سيصدره الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، خلال الأيام القليلة المقبلة، بشأن مصير الإعارات للاعبين حول العالم وبناء عليه يتم حسم موقف رمضان، الذى تنتهى إعارته نهاية يونيو المقبل.

 

وكان الأهلى قد طلب فى خطاب رسمى تمديد إعارة رمضان صبحى التى تنتهى فى 30 يونيو 2020 لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء الموسم الحالى، محلياً وإفريقياً، خصوصا أن الموسم قد يمتد لشهر أغسطس أو سبتمبر المقبل.

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