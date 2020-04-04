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تعرف على طريقة البحث لطلاب صفوف المرحلتين الإبتدائية والإعدادية ببورسعيد

السبت 04/أبريل/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
محمد عزام
تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الاستعدادات الخاصة لإنطلاق الإمتحان التجريبي للصف الأول الثانوي بالمحافظة غدا، ودخول الطلاب علي المنصة الحكومية في الفترة من الثانية إلى الرابعة بعد الظهر من منازلهم.

واطمأن المحافظ خلال استقباله للدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، علي إتمام كافة الاستعدادات لبدء الإمتحان دون مشاكل، كما ناقش المحافظ الإجراءات الخاصة للبحوث التي أقرتها الوزارة لتلاميذ الصفوف من الثالث الابتدائي وحتي الصف الثالث الإعدادي.

وطالب "الغضبان"، أبنائه الطلاب مراجعة المناهج خلال فترة التواجد في المنازل لأطول فترة ممكنة خلال فترة توقف حركة المواطنين، مناشدًا أولياء الأمور بمساعدة ذويهم، ودعم روح الإعتماد على النفس لديهم.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الفترة الحالية تدعم وبشدة حقيقة الاستغناء عن الدروس الخصوصية التي تنهك الأُسر وتستهلك وقت الطلاب دون فائدة، وفيما يخص البحث المطلوب من أبنائنا من الصف الثالث والرابع والخامس والسادس الإبتدائي والصف الأول والثاني والثالث الإعدادي لا تقلق البحث عبارة عن مجموعة أسئلة على المنهج حتي 15 مارس.

وجاءت التفاصيل كالتالي: الإجابة علي الأسئلة بمفردك أو مع أربعة من زملائك بالمدرسة ليصبح الإجمالي خمسة أفراد، والإجابة من كتاب المدرسة، وتُكتب الإجابة علي ورق عادي بخطك أو بالكمبيوتر مطبوع علي حسب الرغبة، ومدة البحث من 4 مايو الجاري حتى 15 من الشهر المقبل.

ويتم الدخول على أسئلة البحث الذاتي من خلال موقع الوزارة، بواسطة الرقم القومي الموجود علي شهادة الميلاد – أو الموجود على إيصال الدفع للمصروفات.

وجاءت تفاصيل البحث، أنه في حالة عدم استطاعت الطالب رفع البحث، يقوم بتسليمه للمدرسة أو المدير وهو المسئول عن رفع البحث مع مسئول التطوير التكنولوجي لكل مدرسة.

وفي حالة للشكاوى للمتابعة – غرفة العمليات، سامي كريم مدير إدارة التعليم الإعدادي 01222457833، خليل الطوبشي مدير إدارة التعليم الإبتدائي 01228422230، نجلاء شطا مدير التطوير التكنولوجي 01227258119، محمد حجازي التطوير التكنولوجي 01270471047، محي محمد التطوير التكنولوجي 01224690550.

والروابط التي يحتاج إليها المعلم وولي الأمر والطالب كالتالي:
رابط منصة الامتحان

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