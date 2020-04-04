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بسبب فتحي.. غليان في الأهلي تجاه مدرب الفريق

السبت 04/أبريل/2020 - 04:08 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
محمد الصو
سادت حالة من الغضب داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وغرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم، بسبب تصريحات مدرب الفريق عقب قرار أحمد فتحي بالرحيل، نهاية الموسم الجاري.

ورفض مسؤولو القلعة الحمراء، تصريحات سامي قمصان مدرب الفريق، والتي أطلقها عبر صفحته بالسوشيال ميديا، والوقوف بجانب اللاعب.

وكان سامي قمصان، نشر صورة له مع اللاعب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام" وكتب عليها: "فتحي: إنت عارف اللي جوايا ليك".

وجاء غضب النادي من تصرف المدرب، كونه ليس لاعبًا في الفريق يمكن أن يدعمه، ولكنه في وضع المسئولية وهو ما يجعله مخطئ، خاصةً أنه كان بإمكانه الاتصال باللاعب وإبلاغه بمشاعره.

وأعلن أحمد فتحي، الرحيل عن صفوف النادي الأهلي عقب نهاية الموسم الجاري وعدم تجديد تعاقده، بسبب بعض الخلافات المادية ورغبته في خوض تجربة جديدة.

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