الصين.. جوانجتشي تشدد الضوابط الحدودية وسط تفشي فيروس كورونا

شددت منطقة جوانجشي بجنوب غرب الصين، والتي لها حدود مع فيتنام، الضوابط الحدودية، حيث علقت نقل الركاب عبر الحدود وقيّد خروج المواطنين من البلاد وسط مخاوف من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.





وقالت لجنة الصحة في جوانجتشي، في بيان في وقت متأخر من يوم الجمعة، إنها أغلقت معظم الموانئ باستثناء قلة منها تستخدم لنقل البضائع، وفقًا لما أوردت وكالة "رويترز".





وأضافت لجنة الصحة الوطنية، أنه حتى يوم الجمعة، بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في جميع أنحاء البلاد 81.639 حالة، بما في ذلك 19 إصابة جديدة، من بينها 18 حالة تم استيرادها.





تتدافع المناطق حول حدود الصين التي يسهل اختراقها مع جنوب شرق آسيا لسد الفجوات الحدودية حيث يتدفق الآلاف إلى بلد يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن في الحرب العالمية ضد جائحة فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من مليون شخص على مستوى العالم.