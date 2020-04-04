Advertisements

عبدالمحسن سلامة: 'كورونا' تسبب في تجميد سوق الصحافة.. ونزيف الخسائر كبير

السبت 04/أبريل/2020 - 04:13 م
الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة
الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة
ميسون أبو الحسن
قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين السابق، إن شهر مارس الماضي كان بداية الانطلاق للمؤسسة؛ حيث افتتحت مؤسسة الأهرام ثلاث كليات جديدة في فبراير، وكانت أكبر إضافة لموارد المؤسسة، وقامت بعمل مشروع مهم في الغردقة، وكانت على وشك إطلاق مشروع سياحي وتجاري وفندقي في مارس.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن كل هذه الإضافات كانت ستساهم في رفع موارد المؤسسة بشكل كبير، ولكن بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، تجمد السوق في العالم ليس مصر فقط، وانهار التوزيع والإعلانات، وهما المصدر الأساسي لكل مؤسسة، وتأثر بشكل كبير.

وتابع: "نزيف الخسائر كبير، ولكن كلما تخطينا تلك الأزمة بشكل أسرع، سنكون قادرين على أن نعود كما كنا وأفضل، الصحافة من أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة كورونا، ولا يقل تضررها عن السياحة والطيران وغير ذلك".

ووجه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، رسالة للصحفيين والمؤسسات، قائلًا: "أنتم تمرون بظروف صعبة، ولكن أنتم أبطال، ولا تقلوا أهمية عن الثلاث مؤسسات التي تحارب الوباء، من الأطباء والجيش والشرطة، ودوركم لا يقل أهمية عن دورهم".

وطالب "سلامة" الصحفيين والمؤسسات، أن يتحملوا الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، وفي القلب منها المهنة، والتي تعد رسالة مهمة مؤثرة في أوقات الأزمات.

وكانت قد عقدت لجنة إدارة الأزمة بالهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعٍ لها، يوم السبت 28 مارس الماضي، برئاسة كرم جبر رئيس الهيئة، وحضور بعض رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع السابق، الوضع الراهن، فيما يتعلق بمدى توافر خامات ومستلزمات الإنتاج للإصدارات الصحفية القومية (ورق، أحبار، ألواح طباعية، محلول ترطيب، وغيرها من مستلزمات الإنتاج)، وأكد الحاضرون على توافر خامات ومستلزمات الإنتاج في المخازن بالمؤسسات الصحفية لمدة ستة أشهر، لطباعة الإصدارات اليومية والأسبوعية.

وأكدت اللجنة على الدور الرئيسي والفعال الذي تلعبه البوابات الإلكترونية للمؤسسات الصحفية القومية في الوقت الراهن، وضرورة تكثيف العمل بها على مدار 24 ساعة، وذلك في إطار التخفيف من تواجد العاملين داخل المؤسسات، مع التأكيد على أهمية التفاعل السريع والفوري مع كل الأحداث والأخبار المتعلقة بالظروف الصحية الراهنة والإجراءات التي تتخذها الدولة، والاهتمام بنشر الوعي وتدقيق الأخبار والمصداقية.

وشددت الهيئة على نشر نسخ الـ PDF للإصدارات الورقية على البوابات الإلكترونية، في تمام الساعة السادسة مساءً، بنفس يوم الإصدار، ونشر الإصدارات الأسبوعية بعد موعد صدورها بـ 48 ساعة.

كما وضعت اللجنة تصورًا لحجم الأزمة الراهنة، واحتمالات تطورها خلال الفترة القادمة، ووضعت السيناريوهات المحتملة، وتماشيًا مع السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة، مؤكدة حرصها الشديد في المقام الأول على صحة العاملين بالمؤسسات وعدم المساس بمكتسباتهم.

أخبار تهمك

بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن بحلول شهر رمضان

منذ 35 دقيقة

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ أقل من ساعتين

3 صفقات نارية تشعل الصراع بين الأهلي والزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 18 دقيقة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نجم الأهلي يرفض إغراءات الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يوم

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بإرسال طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا

منذ أقل من ساعتين

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ يوم

مشرف التمريض ارتكب كارثة.. مفاجأة صادمة عن مصابي كورونا بمعهد الأورام

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن المشروعات القومية الجارية

منذ أقل من نصف ساعة

راتب محمد صلاح بعد التخفيض بسبب كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

قرار عاجل من جامعة القاهرة بعد ظهور حالات كورونا بمعهد الأورام

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن المشروعات القومية الجارية

04:01 م

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

02:36 م

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

01:54 م

عاجل.. السيسي يوجه بإرسال طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا

02:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم