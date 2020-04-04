عبدالمحسن سلامة: 'كورونا' تسبب في تجميد سوق الصحافة.. ونزيف الخسائر كبير

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين السابق، إن شهر مارس الماضي كان بداية الانطلاق للمؤسسة؛ حيث افتتحت مؤسسة الأهرام ثلاث كليات جديدة في فبراير، وكانت أكبر إضافة لموارد المؤسسة، وقامت بعمل مشروع مهم في الغردقة، وكانت على وشك إطلاق مشروع سياحي وتجاري وفندقي في مارس.





وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن كل هذه الإضافات كانت ستساهم في رفع موارد المؤسسة بشكل كبير، ولكن بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، تجمد السوق في العالم ليس مصر فقط، وانهار التوزيع والإعلانات، وهما المصدر الأساسي لكل مؤسسة، وتأثر بشكل كبير.





وتابع: "نزيف الخسائر كبير، ولكن كلما تخطينا تلك الأزمة بشكل أسرع، سنكون قادرين على أن نعود كما كنا وأفضل، الصحافة من أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة كورونا، ولا يقل تضررها عن السياحة والطيران وغير ذلك".





ووجه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، رسالة للصحفيين والمؤسسات، قائلًا: "أنتم تمرون بظروف صعبة، ولكن أنتم أبطال، ولا تقلوا أهمية عن الثلاث مؤسسات التي تحارب الوباء، من الأطباء والجيش والشرطة، ودوركم لا يقل أهمية عن دورهم".





وطالب "سلامة" الصحفيين والمؤسسات، أن يتحملوا الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، وفي القلب منها المهنة، والتي تعد رسالة مهمة مؤثرة في أوقات الأزمات.





وكانت قد عقدت لجنة إدارة الأزمة بالهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعٍ لها، يوم السبت 28 مارس الماضي، برئاسة كرم جبر رئيس الهيئة، وحضور بعض رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.





واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع السابق، الوضع الراهن، فيما يتعلق بمدى توافر خامات ومستلزمات الإنتاج للإصدارات الصحفية القومية (ورق، أحبار، ألواح طباعية، محلول ترطيب، وغيرها من مستلزمات الإنتاج)، وأكد الحاضرون على توافر خامات ومستلزمات الإنتاج في المخازن بالمؤسسات الصحفية لمدة ستة أشهر، لطباعة الإصدارات اليومية والأسبوعية.





وأكدت اللجنة على الدور الرئيسي والفعال الذي تلعبه البوابات الإلكترونية للمؤسسات الصحفية القومية في الوقت الراهن، وضرورة تكثيف العمل بها على مدار 24 ساعة، وذلك في إطار التخفيف من تواجد العاملين داخل المؤسسات، مع التأكيد على أهمية التفاعل السريع والفوري مع كل الأحداث والأخبار المتعلقة بالظروف الصحية الراهنة والإجراءات التي تتخذها الدولة، والاهتمام بنشر الوعي وتدقيق الأخبار والمصداقية.





وشددت الهيئة على نشر نسخ الـ PDF للإصدارات الورقية على البوابات الإلكترونية، في تمام الساعة السادسة مساءً، بنفس يوم الإصدار، ونشر الإصدارات الأسبوعية بعد موعد صدورها بـ 48 ساعة.



