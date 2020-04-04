مدير معهد الأورام يفجر مفاجأة بشأن ظهور حالات في مستشفيات كثيرة

كشف معهد الأورام المصري عن ظهور حالات إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد الاشتباه في أحد أفراد أطقم التمريض.





معهد الورام وكورونا





وقال الدكتور حاتم أبوالقاسم، إن نتائج تحاليل الفيروس على الممرض جاءت إيجابية، وثبت إصابته بـ "كورونا"، ما دفع إدارة المعهد القومي للأورام إبى اتخذا مجموعة من الإجراءات الوقائية.





إجراءات معهد الأورام





وأكد مدير معهد الأورام أنه قام بإجراءا تحاليل لمن خالطوا الممرض المصاب، وثبت إصابة 12 فرد من هيئة التمريض، إضافة إلى 3 أطباء، خالطوا الحالة المصابة بفيروس كورونا.





إغلاق معهد الأورام





وقرر معهد الأورام المصري إغلاق أبوابه أمام المرضى من أمس الجمعة وتستمر على مدار اليوم السبت،كإجراء وقائي، من أجل تعقيم المبنى ورصد الحالات المصابة، داخله.





معهد الأورام والمستشفيات الأخرى





وفجر مدير معهد الأورام مفاجأة، عندما أكد أن هناك مستشفيات ظهر بها حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الممرض الذي نقل إلى الباقي العدوى، يعمل في مستشفى أخرى، وثبت بها وجو إصابات بالفيروس.





مدير معهد الأورام يفجر مفاجأة





وأوضح مدير معهد الأورام أن هناك أكثر من مستشفى ظهرت بها حالات إيجابية حاملة لـ "كورونا"، وذلك خلال مكالمة هاتفية، أجراها مع الإعلامي عمرو أديب، خلال بنامجه "الحكاية"، المذاعب عبر فضائية "إم بي سي مصر".





طاقم معهد الأورام المصاب





وخضع طاقم معهد الأورام للعزل الصحي، بينما أجريت التحاليل على 42 أو 45 فقط منهم من المخالطين للمرضى، لمعرفة مدى إصابتهم بالوباء، والاطمئنان عليهم ومتابعتهم.





حصيلة إصابات كورونا في معهد الأورام





وأعلنت نقابة الأطباء المصرية، عن ظهور حالات حاملة لفيروس كورونا، في معهد الأورام بلغت 13 حاالة 3 أطباء و10 من التمريض، مشيرةً إلى اصطحابهم للعزل والحجر الصحي.





استئناف عمل معهد الأورام





ويواصل معهد الأورام فتح أبوابه من يوم غد الأحد الموافق الـ5 من أبريل نظرًا لأهمية المعهد الذي يستقبل آلاف الحالات يوميًا، ولا بديل عنه، ولا يمكن إغلاقه بأي حال من الأحوال، حسبما قال أبو القاسم.



