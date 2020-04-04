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كورونا يوقف إنتاج أحد أكبر شركات السيارات حول العالم

السبت 04/أبريل/2020 - 04:10 م
سيارات تويوتا
سيارات تويوتا
الفجر الاقتصادي

قررت شركة تويوتا لصناعة السيارات إيقاف إنتاج سبعة خطوط بخمسة مصانع داخل اليابان بسبب الانخفاض الحاد في الطلب الخارجي بسبب فيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم، في وقت أجبرت شركات إنتاج يابانية أخرى وشركات إنتاج أجزاء السيارات لخفض إنتاجها فى الداخل

 

 

وأعلنت الشركة التى تعد ثانى أكبر شركة من حيث المبيعات، أن وقف الإنتاج سيستمر حتى يوم 15 أبريل مبدئيا، وسيؤدى لخفض الإنتاج بنحو 36 ألف وحدة.


وقالت تويوتا إن جميع العمليات ستتوقف فى مصنعى تسوتسومى وتاهارا فى مقاطعة ايتشى فى وسط اليابان، بينما ستتوقف بعض العمليات فى مصنعة تاكاوتا وهومارا.

 

وسيشهد مصنع مياتو فى مقاطعة فوكوكا جنوب غرب اليابان اكبر عملية وقف وستستمر حتى يوم 15 أبريل.

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