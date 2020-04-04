آرسنال يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد مجانًا



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جيلابيرت بينا لم يتواجد من قبل في صفوف الفريق الأول وأن عقده ينتهي في 30 يونيو المقبل ويرغب آرسنال في الحصول على خدماته في صفقة مجانية.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جيلابيرت بينا يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب أو لاعب الوسط الهجومي بالإضافة إلى لاعب جناح في الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى.