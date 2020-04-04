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آرسنال يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد مجانًا
السبت 04/أبريل/2020 - 04:15 م
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تخطيط آرسنال للتعاقد مع نجم شاب يلعب في صفوف ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن هذا اللاعب هو سيزار جيلابيرت بينا نجم فريق الشباب في النادي الملكي.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جيلابيرت بينا لم يتواجد من قبل في صفوف الفريق الأول وأن عقده ينتهي في 30 يونيو المقبل ويرغب آرسنال في الحصول على خدماته في صفقة مجانية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جيلابيرت بينا يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب أو لاعب الوسط الهجومي بالإضافة إلى لاعب جناح في الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى.
يذكر أن جيلابيرت بينا نجم إيركوليس السابق خاض مع فريق ريال مدريد الرديف 21 مباراة وسجل هدف وصنع هدف آخر.
وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن هذا اللاعب هو سيزار جيلابيرت بينا نجم فريق الشباب في النادي الملكي.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جيلابيرت بينا لم يتواجد من قبل في صفوف الفريق الأول وأن عقده ينتهي في 30 يونيو المقبل ويرغب آرسنال في الحصول على خدماته في صفقة مجانية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جيلابيرت بينا يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب أو لاعب الوسط الهجومي بالإضافة إلى لاعب جناح في الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى.
يذكر أن جيلابيرت بينا نجم إيركوليس السابق خاض مع فريق ريال مدريد الرديف 21 مباراة وسجل هدف وصنع هدف آخر.