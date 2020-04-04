"فولة واتقسمت نصين".. تعرف على التشابه بين هيثم أحمد زكي ووالده

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تحل اليوم السبت 4 أبريل ذكرى ميلاد الفنان هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر 2019، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عامًا، ويأتي يوم ميلاده وهو في العالم الآخر، يحتفل به في حضن والده الفنان الراحل أحمد زكي.



وفي ذكري ميلاده يرصد " الفجر الفني " المواقف التشابه بين هيثم أحمد زكي وبين والده:



_ من حيث الشكل:



دائمًا ما كان يلقب الراحل هيثم أحمد زكى بوالده "الفتى الأسمر" بسبب التشابه الكبير فى الشكل بينهما، وذلك من خلال إيماءت الجسم والوجه.



_ القدر:



يشاء القدر أن تتوفي والدة هيثم أحمد زكي، وهو مازال عمره لم يتخطي العشر سنوات، فكان هو الابن الوحيد للفنانة هالة فؤاد والفنان أحمد زكي، بعد قصة حب كبيرة، انتهت بالانفصال، لتتزوج بعدها هالة فؤاد من الخبير عز الدين بركات وتنجب منه "رامى".



كما أن الفنان أحمد زكي، توفي والده بعد ولادته مباشرة، وبعد ذلك تقرر والدته أن تتزوج، فيكفله جده ويتولى رعايته في غياب والدته.





_ الهجوم:



تعرض أحمد زكي للهجوم بعد وفاته، حيث كتب السيناريست مصطفى محرم مقالًا يقول فيه إن "أحمد زكي ليس الممثل الأول إنما ترتيبه بعد عادل إمام ومحمود عبدالعزيز، وإنه كان يعمل احتياطيًا لهما، ولم يكن يرتاد ملاعب أو أستوديوهات الفن إلا في حالة إصابة أو اعتذار النجمين المذكورين"، وأن الراحل "لا يطاول هامات وقامات فنانين آخرين مثل الأساتذة محمود ياسين ونور الشريف، فضلًا عن نجم النجوم الأستاذ زكي رستم ومحمود المليجي وفريد شوقي".



وأيضاً تم الهجوم على الفنان هيثم أحمد زكي بشكل شرس للغاية كما تم الهجوم على والده سابقا، الأمر الذي دفع هيثم أن يرد في حوار صحفي عن الظلم الذي تعرض له وقال:"أول مرة أمثل كانت عند تجسيدى شخصية عبدالحليم حافظ فى فيلم حليم عام 2005 وبمشاركة والدى الراحل أحمد زكى وهو بالطبع أسطورة، وكنت وقتها أبلغ من العمر 20 عاما فقط، وقد أثّر هذا الهجوم علىّ جدًا لأنه تزامن أيضا مع وفاة والدى ومن قبله والدتى وشعرت أنى بمفردى، والناس لم ترحمني".



_ مشهد الجنازة:



أوجه التشابة بجنازة هيثم وأبيه أحمد لا تختلف كثيرًا فهناك ممثلين من جيل والده ووالدته الفنانة هالة فؤاد، حضروا جنازته، منهم يسرا ودلال عبد العزيز، ونقيب الممثلين أشرف زكي وغيرهم من نجوم جيل الأب.





وفي صورة نادرة لهيثم وهو بعزاء والده كان يقف محمد هنيدي الذي كان أول المشيعين لجثمان هيثم، بجواره لتلقى عزاء الأب الراحل في 2005، ليحمل هنيدي في 2019 نعش صديقه هيثم بعد أن كان يرافقه بعزاء والده.

