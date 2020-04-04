"شكلك فاهم يا نصه" إيمى طلعت زكريا وشقيقها يقلدان شخصيات "غبى منه فيه"



من ناحية اخرى رحل طلعت زكريا عن عالمنا في شهر أكتوبر الماضي بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.



انضمت إيمي طلعت زكريا إلى قائمة الفنانين الذين دخلوا عالم تيك توك في الأيام الماضية، حيث نشرت عبر حسابها على تيك توك، فيديو لها، واستعانت بمشهد من فيلم "جاءنا البيان التالي" لمحمد هنيدي، والذى شارك والدها الراحل فيه كضيف شرف، حيث جسد محمد هنيدي شخصية فتاة ليل، وذهب إلى أحد بيوت الدعارة، ليقابل طلعت زكريا هناك.