نجوى كرم تقدم نصائح لـ جمهورها بخصوص فيروس كورنا



ومن هذه التوصيات ضرورة عزل الإنسان نفسه عن الأخبار حول فيروس كورونا، حيث كل ما تريد معرفته أصبح الأن معروف، وعدم البحث عن عدد الموتى، وتجنب إرسال رسائل مرعبة ومحبطة، مما قد يزيد الأمراض النفسية لدى البعض مثل الاكتئاب.



وأضافت التوصيات، أن المزاج الإيجابي سيساعد على حماية الجهاز المناعي، وضورة تذكر دائما طرق الوقاية وكانت توجهت نجوى كرم بالشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، للفتة الكريمة لإجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات.



وقالت نجوى كرم،: "ما خلْيِتْ الكرة الأرضية من فعل الإنسانيّة، لأنّها أنجبت الشيخ "محمد بن زايد"..شكرًا لهاللّفتة الكريمة بدعوتَك لكلّ العرب في الصّين المصابين بفيروس كورونا إلى الإمارات والتكفّل بعلاجهم. الله يحمي الإمارات الحبيبة،ويكتّر من أمثالَك ".



يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديدًا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة تم تصويره وإنجازه "لايف" وعلى الهواء مباشرة، في عدة مناطق لبنانية في وقت واحد بقيادة المخرج وليد ناصيف، الأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طوني سابا.



قدمت الفنانة نجوى كرم، لـ جمهورها بعض التوصيات المهمة من علماء النفس، في ظل الحجر المنزلي الذى يفرضه علينا فيروس كورونا في العديد من البلدان حول العالم، بسبب عدم نقل العدوى، من خلال نشر صورة على حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيره "تويتر".