نقيب صيادلة الإسكندرية: مستمرون في آداء واجبنا رغم مخاطر عدوى كورونا



وقال الدكتور محمد أُنسي الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، نحن الصيادلة فى خندق واحد مع المواطنين، نتعرض للغش والنقص فى المستلزمات بسبب المخازن والمكاتب التى تلاعبت فى الأسعار، وطرحت مستحضرات ومطهرات غير مطابقة، ونواجه منافسة غير شريفة من سلاسل الصيدليات التى استغلت الأزمة باحتكار الكحول لعمل دعاية خاصة لأنفسهم.



وطالب نقيب صيادلة الأسكندرية، بإجراء زيارات للمواقع غير الرسمية على الإنترنت التى تبيع المغشوش من الأدوية والمطهرات بدون وجه حق، المطهرات والكمامات مجهولة المصدر أصبحت تُباع فى السوبر ماركت والمحلات، هذه كلها هى مواضع الخلل فى سوق الدواء والمستحضرات الطبية وليست الصيدليات أو الصيادلة.



وناشد التفتيش الصيدلى، بمساعدة الصيادلة بدورهم فى التوجيه بما لهم من خبرات وضمير نحو هذه الممارسات غير القانونية لتى تضر مصر، ومهنة الصيدلة، مطالبا بإبلاغ النقابة بالجهات غير الرسمية لتداول المستلزمات لكى يتثنى وضع كل مسئوليته مع الجهات المعنية.



كانت نقابة صيادلة الأسكندرية، قد ناشدت المواطنين والصيادلة بعدم الشراء والإبلاغ عن أى مورد يسيئ استغلال هذه الظروف الطارئة، وأن النقابة تتواصل على مدار الساعة مع عدد من شركات الإنتاج والتوزيع للمطهرات من أجل السعى لعمل حصة للصيدليات محددة السعر والكمية وحماية المواطنين والصيدليات على حد سواء، وطالبت النقابة الصيادلة بالتزامهم بأداء عملهم في كل وقت وتحت أى ظرف بأمانة وشرف.



كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات بينهم أجنبي و7 مصريين.



وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.



وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



أصدرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، اليوم السبت، بيانا أكدت فيها إستمرار الصيادلة فى أداء دورهم تجاه المجتمع، رغم كل التحديات والخسائر منذ ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وذلك نظرًا لأن الصيادلة خط الدفاع الأول رغم تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى، مشيرا إلى أن الصيادلة ليسوا من أخلوا بالسوق.