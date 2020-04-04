المحامين: لجنة إدارة الأزمة في انعقاد دائم لمتابعة فيروس كورونا

قالت فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ولجنة إدارة الأزمة وملف العلاج، إن اللجنة في انعقاد دائم لإدارة أزمة فيروس كورونا بأبعادها الصحية والاقتصادية والمهنية.





وقالت "غنيم"، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن اللجنة استطاعت خلال الفترة الماضية تلقي العديد من مشكلات المحامين مباشرة والعمل على حلها من خلال التواصل مع الإدارات المختصة لحلها جميعا فور ورودها.





وأضافت أن اللجنة تجري اجتماعاتها خلال الفترة الحالية هاتفيا، وذلك لما تمر به البلاد من أزمة جراء وباء كورونا، وغلق النقابة العامة حفاظا على سلامة المحامين.





وقالت عضو مجلس النقابة العامة، إن اللجنة خصصت أربعة موظفين بالمعادي لتلقي الشكاوى وكتابتها في دفتر، مؤكدة أن أي محام لديه مشكلة في أي نقابة تكتب وتصل إلى اللجنة في ذات اليوم.





وتابعت "أن اللجنة تعمل على تطوير أساليب تلقي مشكلات المحامين على مستوى الجمهورية، من خلال خط ساخن لإدارة الأزمات، وقد تم شراء الأجهزة فعليا، حتى يطرح المحامي مشكلته وهو في مكانه، تسهيلا عليه وتوفيرا للوقت والجهد، معلنة أنه سيتم تفعيلها خلال أيام"





وأشارت عضو لجنة إدارة الأزمة وملف العلاج، إلى أن انتهاء الأزمة لن يعني إلغاء هذه الخدمة، بل ستستمر لتكون أداة تواصل سريعة بين المحامين والنقابة العامة، وفور ورود أية شكوى سنتحدث مع المسئولين للمتابعة فورا والرد.





وعن المشاكل التي تلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية، قالت إن معظمها يتعلق بالعلاج، وكان هناك تواصل سريع بين أعضاء اللجنة وإدارة العلاج لحلها، ومشاكل أخرى بخصوص المعاش، حيث كانت الشكاوى من نقصان في المبالغ المحصلة، وقد تم التواصل مع إدارة المعاشات، لمعرفة الأسباب، وما إذا كانت هناك مشكلات للتصدي لها في الحال.





وذكرت "غنيم" أن اللجنة أخطرت مؤخرا النقابات الفرعية هاتفيا، بعدم التصرف في أي أصول عقارية وذلك لأنها ملك للنقابة العامة، وهي الوحيدة صاحبة الاختصاص في هذا التصرف.





وأوضحت عضو مجلس النقابة العامة، أن نقيب المحامين رجائي عطية، متابع جيد ليلا نهارا، ولا يترك أي ورقة دون الاطلاع عليها، حتى أنه قد قرأ بنفسه جميع الطلبات والأوراق المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية.







