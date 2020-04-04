منوبة تسجل 6 اصابات عدوى جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية منوبة اليوم السبت 04 أفريل 2020، 6 اصابات جديدة بفيروس « كورونا » (بمنوبة المدينة)، ليصبح عدد الاصابات الجملية 16 اصابة، منها حالة وفاة تم تسجيلها اول امس الخميس وهي لشيخ مسن.





وقد أفادت المديرة جهوية للصحة بمنوبة ايمان السويسي لـ(وات) بأن جميع الحالات الجديدة المسجلة بمدينة منوبة، هي نتيجة عدوى محلية، اذ تاكدت اصابة 5 حالات من عائلة الشيخ المتوفي بمصحة خاصة من جملة 8 تحاليل وردت اليوم، في انتظار صدور نتائج بقية التحاليل، ورفع مزيد من العينات للمخابر لبقية افراد العائلة.





كما تعلّقت الحالة السادسة بأحد افراد عائلة الاطار البنكي المتقاعد، الذي ثبتت اصابته وهو يخضع للانعاش الطبي بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة حاليا.





ومن المنتظر ان يرتفع عدد حالات العزل الذاتي البالغة الى حدود يوم امس الجمعة 118 حالة من جملة 379 حالة منذ بداية الاجراء، انهى 251 شخصا منهم فترة العزل دون تسجيل اعراض مرضية.