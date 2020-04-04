الهلال الأحمر: نقدم الدعم النفسي للمصابين بكورونا والأطقم الطبية

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر المصري يقوم بأعمال التطهير والتعقيم؛ لمواجهة وباء كورونا.









وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إن الهلال الأحمر يقوم بعمليات حصر المصابين بالتنسيق مع وزارة الصحة، مع نشر رسائل توعية من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وتقديمه دعم نفسي لمجموعة كبيرة من المواطنين، مع المشاركة مع عدد من الجمعيات في توزيع المواد الإغاثية والغذائية على مستوى الـ 27 محافظة.





وأكد أنه فيما يتعلق بالتعقيم يتم المشاركة في تطهير دور الأيتام، وكبار السن الأكثر عرضة للإصابة، وبعض المنشآت الحكومية التي يتردد عليها المواطنين مثل منافذ صرف المعاشات والبريد، موضحًا أن خدمة الدعم النفسي تقدم للأفراد الذي انتقل لهم عدوى الإصابة بفيروس كورونا، ولدى أهاليهم تخوف من انتقال العدوى لهم، والطواقم الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمراكز الطبية النفسية المتخصصة.





وناشد المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم النزول إلا لطارئ، مع الحفاظ على النظافة الشخصية وغسل الأيدي بالمياه والصابون باستمرار والعطس في منديل والتخلص منه بطريقة جيدة، واستخدام الكحول للتعقيم.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



