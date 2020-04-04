لن نأكل حيوانات.. مدينة صينية تمنع القطط والكلاب (تعرف عليها)





اشتهرت الصين، خلال الأعوام الماضية، بتناول القوارض وأكل الحيوانات الأليفة، إلا أنه ومع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وظهوره فى مدينة ووهان الصينية، كأول ظهور لحالات إصابة بالفيروس بشكل رسمي، بدأت التساؤلات تتزايد عن ضرورة منع الصينيين من تناول الحيوانات.





وأصدرت سلطات مدينة "شينزين" الصينية، قانونًا يمنع أكل الحيوانات الأليفة، مثل القطط والكلاب وبعض الحيوانات البرية، سيتم تطبيقه منذ بداية مايو المقبل، وهى بذلك أول مدينة تطبق هذا القرار، حيث يتوقع السياسيين تعميم القانون فى عدد من المدن، خلال الأيام القادمة.





الفجر يستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن مدينة شينزين:





تقع مدينة شينزين جنوبي الصين، وتتبع إداريا مقاطعة "قوانغدونغ"، حيث تُعد من أكبر المناطق الاقتصادية في الصين، مقارنة بين المدن والمناطق الصناعية والاقتصادية الأخري.





وفيما قبل 1980، كانت تُسمّى هذه المدينة "باو آن"، ولم يتجاوز عدد سكانها الـ 20 ألفًا، ونشاطها مقتصر على الصيد، لكنها تحولت بعد ذلك لتُشكل امتدادًا لجزيرة "هونغ كونغ".





ومنذ أن أصبحت منطقة اقتصادية خاصة أخذت في التوسع كل يوم، لتزدهر فيها الصناعات الخفيفة كالتحف الفنية، الصناعات التقليدية، المنسوجات، الأدوية، ومواد البناء.





تمد "هونغ كونغ" بمياه الشرب والمواد الغذائية، ويعود الفضل في تأسيسها إلى دنغ شياو بينغ.





وأعلنت الصين استعدادها لعودة الحياة إلى طبيعتها مع احتفالات عيد الفصح المقبل في الوقت الذى أعلنت فيه العديد من دول العالم مد فترة الحظر لأواخر شهر أبريل من أجل السيطرة على فيروس كورونا، حيث نجد ألمانيا تمدد العمل بالإجراءات الاحترازية وتمنع التجمعات وتعطيل الحياة العامة والمدارس حتي انتهاء عطلة عيد الفصح في 20 أبريل.





وفى أمريكا جاء الوضع مشابها بعدما أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب استمرار حالة الطوارئ في بلاده حتى نهاية أبريل، وحتى فرنسا فعلت نفس الشيء حتي منتصف ابريل، أما إيطاليا فأعلنت غلق الدولة تماما حتى مطلع ابريل الجارى مع احتمالية التمديد.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.



