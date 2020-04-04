ريال مدريد يقرر تخفيض الرواتب

أبلغ نادي ريال مدريد الإسباني لاعبي الفريق الأول بتخفيض الرواتب بشكل رسمي في الفترة القادمة بسبب الازمة الاقتصادية التي يمر بها النادي.





ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية أن ريال مدريد توصلت لاتفاق لتخفيض الرواتب لجميع اللاعبين داخل النادي لتفادي الازمة المالية.





واشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد حاول في البداية عدم تخفيض الرواتب إلا أن بات مضطر للاتجاه لهذا الأمر بسبب تفشي فيروس كورونا.



