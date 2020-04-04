Advertisements

ريال مدريد يقرر تخفيض الرواتب

السبت 04/أبريل/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
أبلغ نادي ريال مدريد الإسباني لاعبي الفريق الأول بتخفيض الرواتب بشكل رسمي في الفترة القادمة بسبب الازمة الاقتصادية التي يمر بها النادي.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية أن ريال مدريد توصلت لاتفاق لتخفيض الرواتب لجميع اللاعبين داخل النادي لتفادي الازمة المالية.

واشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد حاول في البداية عدم تخفيض الرواتب إلا أن بات مضطر للاتجاه لهذا الأمر بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويأمل ريال مدريد أن تؤدي هذه الخطوة إلى تخفيف الأزمة التي ستنجم عن توقف أموال البث التلفزيوني والتي تبلغ 150 مليون يورو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا ريال مدريد بوابة الفجر ألفجر

أخبار تهمك

بسبب فتحي.. غليان في الأهلي تجاه مدرب الفريق

منذ ساعة و 27 دقيقة

مدرب الأهلي يثير الغضب في القلعة الحمراء بسبب فتحي.. اعرف التفاصيل

منذ ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن المشروعات القومية الجارية

منذ ساعة و نصف

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 18 ساعة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يرفض إغراءات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يوم

قرار عاجل من جامعة القاهرة بعد ظهور حالات كورونا بمعهد الأورام

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. ظهير النجوم على ردار الأهلي لتعويض أحمد فتحي

منذ ساعة

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن بحلول شهر رمضان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يوجه بإرسال طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. الملكي يترك صفقته الكبري لبرشلونة وزيدان يحدد قائمة الراحلين والقادمين

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. الملكي ينقض على صفقة برشلونة الكبري ويحدد موعد صفقة القرن المنتظرة

اخبار ريال مدريد اليوم الاربعاء: ضربة قوية قبل لقاء مانشستر سيتي.. بديل بنزيمة يقترب.. زيدان في ورطة جديدة

ريال مدريد يُهدد نجومه بقانون "ERTE" المُخيف

مفاجأة سارة من لاعبي برشلونة إلى إدارة الفريق

انقسام داخل برشلونة بسبب تخفيض الرواتب

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

01:54 م

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن المشروعات القومية الجارية

04:01 م

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

02:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم