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هبوط أرضي في شارع جمال عبدالناصر بالإسكندرية (صور)

السبت 04/أبريل/2020 - 05:07 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
شهد شارع جمال عبد الناصر تقاطع شارع محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية، قبل قليل، واقعة هبوط أرضي بمنتصف الطريق، مما أحدث حالة من القلق بين المواطنين.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزة أول بالإسكندرية، بلاغا بحدوث هبوط أرضي بمنتصف شارع جمال عبد الناصر، وعلى الفور تجركت أجهزة الحي بالتنسيق والتعاون مع رجال شرطة المرور، إلى مكان الواقعة، وقد أتضح حدوث هبوط أرضي بمسافة متر وعمق متر ونصف.

وعلى الفور تم تحويل إتجاه السيارات، ووضع كردون بمحيط الهبوط، وإبلاغ رجال الصرف الصحي للبدء في إصلاح الهبوط، حتى عودة حركة السيارات مبرة أخرى على الطريق.

على جانب أخر، أعلن حى شرق الاسكندرية، عن التنسيق مع  جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذى قام بتوفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة بسيارات متنقلة  أمام سوق زنانيري بطريق الحرية بنطاق حي شرق.

كما واصل حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان، أعمال تطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع بنطاق الحي، من خلال فريق متخصص مكون من أعضاء من حي شرق ومنطقة شرق الطبية والمنطقة الشمالية العسكرية ومنطقة الصرف الصحي وسط.

من جهه أخرى واستمرارًا لتكثيف حملات إزالة الإعلانات المحالفة بنطاق حي شرق، وتنفيذًا لتعليمات  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع كافة الإعلانات المخالفة وفرض الإلتزام بالضوابط القانونية اللازمة،شنّ حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان حملات مستمرة لرفع كافة الإعلانات المخالفة وعلى مدار يومين متتاليين تم رفع عدد 45 استاند وعدد 53فانوس وسوسيت.

فيما أعلن حى وسط عن إغلاق عدد ٣ منشأت لم تلتزم بمواعيد الإغلاق المقررة، حيث تم اغلاق محل بشارع بورسعيد؛ محل بشارع سوتير بجوار مكتبة الإسكندرية،ومقهي بطريق الجيش، وذلك بمعرفة قسم الغلق بإدارة رخص المحلات.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد شدد على غلق الاسواق العشوائية والاسبوعية، وتعقيم وتطهير كافة الأسواق والمناطق المحيطة بها عقب إغلاقها، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في أعمال التطهير والتعقيم بكافة أنحاء المدينة.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية على أن المحافظة سوف تتعامل بكل صرامة وحسم مع من يخالف تطبيق تعليمات الحظر والاجراءات الوقائية التى وضعها مجلس رئاسة الوزراء للوقاية والحد من انتشار الفيروس.  
هبوط أرضي في شارع جمال عبدالناصر بالإسكندرية (صور)
هبوط أرضي في شارع جمال عبدالناصر بالإسكندرية (صور)
هبوط أرضي في شارع جمال عبدالناصر بالإسكندرية (صور)
هبوط أرضي في شارع جمال عبدالناصر بالإسكندرية (صور)
هبوط أرضي في شارع جمال عبدالناصر بالإسكندرية (صور)
هبوط أرضي في شارع جمال عبدالناصر بالإسكندرية (صور)

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