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ياسمين عبد العزيز تغازل جمهورها بصورة جديدة على 'إنستجرام'

السبت 04/أبريل/2020 - 06:27 م
ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
روان هيثم
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عبد العزيز" في هذه الصورة مرتدية جاكت من اللون الزيتي، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.

ولم تكتب "عبد العزيز'' شئ على هذه الصورة سوى بإيموشن قلب فقط.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: قمراية بتتصور بحبك جدا، ربنا يحفظك يارب ويحميكي.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تشارك في مسلسل "ونحب تاني ليه"، والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، مع عدد من الفنانين منهم شريف منير وسوسن بدر وعماد رشاد هو تأليف "عمرو محمود ياسين"، وإخراج "مصطفى فكري".
ياسمين عبد العزيز تغازل جمهورها بصورة جديدة على 'إنستجرام'

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