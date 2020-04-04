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خاص.. محمد شريف يرفض إغراءات إنبي ويتمسك بالعودة للأهلي

السبت 04/أبريل/2020 - 05:11 م
محمد شريف
محمد شريف
علي نبوي

 

كشف مصدر مقرب من محمد شريف لاعب النادي الأهلي والمعار لصفوف إنبي حقيقة عودة اللاعب إلى النادي الأحمر عقب إعاراته ورفض تجديد الإعارة للنادي البترولي في الموسم المقبل.

 

وقال المصدر في تصريحات خاصة إن اللاعب تلقى اتصالات من جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر قبل تعليق النشاط الرياضي أكد خلاله بأن الجهاز الفني يتابعه ويشيد بمستواه الذي ظهر عليه مع الفريق البترولي.

 

المصدر أضاف بأن الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر أكد للاعب بأنه سيكون ضمن حسابات الأهلي في الموسم الجديد ولن يوافق على إعارته مجددًا.

 

وقدم محمد شريف مستوى مميز للغاية مع إنبي في الموسم الحالي حيث سجل  9أهداف وصنع هدفين في 17 مباراة.

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