أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 4/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الصحة العالمية تكشف عن ملايين الإصابات بكورونا في إيطاليا



كشف ممثل إيطاليا لدى منظمة الصحة العالمية، فالتير ريتشاردي، بأن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في بلاده قد يبلغ نحو 12 مليون شخص.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || بريطانيا تسجل 708 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحيفة في بريطانيا، اليوم السبت، 708 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || الإمارات: شفاء 17 حالة وتسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا