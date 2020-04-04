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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

السبت 04/أبريل/2020 - 05:15 م
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 4/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الصحة العالمية تكشف عن ملايين الإصابات بكورونا في إيطاليا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
كشف ممثل إيطاليا لدى منظمة الصحة العالمية، فالتير ريتشاردي، بأن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في بلاده قد يبلغ نحو 12 مليون شخص.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || بريطانيا تسجل 708 وفاة جديدة بفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
سجلت السلطات الصحيفة في بريطانيا، اليوم السبت، 708 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الإمارات: شفاء 17 حالة وتسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أكدت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، شفاء 17 حالة من فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.
 

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