نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى ينعيان الزميلة الراحلة هدى ذكري

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الزميلة الراحلة هدي ذكري، كبير المحررين بقطاع الأخبار بالبرنامج العام بالإذاعة المصرية، والتي كانت تشارك في تغطية أنشطة المجلس.





وقال المجلس في بيان له: "كانت الزميلة نموذجًا للصحفي الناجح، ونبراسًا للعمل والاجتهاد، حمها الله رحمة واسعة، وألهم آلها وذويها وزملائها صبر المؤمنين".





كما نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، الزميلة الراحلة، مؤكدًا أنها كانت مثالًا للالتزام والمهنية.





وقال مجلس النقابة في بيان له: "فقدنا مثالًا واضحًا في الالتزام والعمل، إلى جانب تنها كانت على درجة عالية من المهنية في واجبها نحو عملها ومؤسستها، رحم الله الزميله هدى زكري، وألهمنا وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



