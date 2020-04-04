رئيس جنوب الوادي: إعداد أقراص مدمجة لكل محاضرات الطلاب



وجه محافظ قنا خلال الاجتماع بحصر الاحتياجات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفقًا لخطة التدخل العاجلة والتي تشمل تزويد المستشفيات والوحدات الصحية بالتجهيزات والادوات الطبية اللازمة وتوفير أدوات التطهير والتعقيم للشوارع بالمدن والقرى والأسواق والأماكن العامة.



وأضاف الداودي أن الخطة تشمل تقديم مساعدات للعمالة الغير منتظمة ومساعدات عينية تشمل مواد غذائية للأسر الفقيرة والمتضررة من الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس كما ستشمل الخطة تنفيذ انشطة توعوية حول اليات الوقاية من فيروس كورونا.



جاء ذلك في حضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والمحاسب كمال شلبي السكرتير العام والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بقنا ومسئولي كل من الصحة والتموين والقوي العاملة والتضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية.



قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إنه تم عقد اجتماع بمديري العموم بإدارات الجامعة لتناول الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الجامعة خلال مواجهة فيرس كورونا من خلال التعقيم والتطهير لكل منشآت الجامعة ورفع المحاضرات على منصة التعليم الإلكتروني بكل كليات الجامعة وما تساهم به المستشفيات الجامعية في الحالات التي تستقبلها المستشفى ودور الجامعة في ايفاد الاطباء لمستشفى العزل الصحي باسنا.وأكد رئيس الجامعة على أهمية التكاتف في آداء العمل وتطوير الإدارات وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الموجودة بالإدارات، وحث رئيس الجامعة على التنافس في العمل وتنمية قدرات وتطوير اداء العاملين بالإدارات.واكد رئيس الجامعة ان التقدم الى المسابقات التي تطلبها الجامعة مفتوح ومتاح للجميع ولكن الاختيار حسب الكفاءة والقدرة على الاداء واجادة الحاسب الآلي الذي يعد شرط هام لمواكبة التطوير والاتجاه الى التحول الرقمي.وطالب رئيس الجامعة من المكتبات اعداد الأقراص المدمجة كل المحاضرات لإتاحتها للطلاب والتواصل مع الطلاب لاستلام هذه المحاضرات، مشددًا خلال اللقاء التدقيق في الاحصاءات والارقام والجداول حتى يتم عرضها بطريقة سليمة بلا تناقض.بينما قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه عقد اجتماعا موسعا لمناقشة الية تنفيذ متطلبات خطة الاغاثة العاجلة والاجراءات الوقائية التي اتخذتاها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.