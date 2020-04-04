توزيع 5657 شريحة لطلاب الصف الأول الثانوي.. وطوارئ استعداداً للامتحانات التجريبية غدًا بأسوان



معتبرًا هذا الفوز هو تتويجًا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد، متمنيًا مزيد من النجاح والتقدم لجميع أبناء أسوان المشاركين فى مختلف الأنشطة والمسابقات.

إنطلاقًا من الجهود المبذولة لتنفيذ الإجراءات الوقائية ضد إنتشار مرض كورونا المستجد ومنها توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمسئولى التربية والتعليم والشركة المصرية للإتصالات بتطبيق آلية التوزيع الآمن لشرائح الإنترنت الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب الفصل الأول الثانوى مما ساهم فى الحد من التجمعات والاختلاط.وأكد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان على أن المديرية أنتهت اليوم من تسليم جميع شرائح الإنترنت الخاصة بالتابلت لـ 5657 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2019- 2020 والتى بدأت من يوم 30 مارس الماضي.ولفت إلى أنه تم التنسيق المسبق مع الشركة المصرية للإتصالات وذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان بالحد من التجمعات والتكدس أمام مراكز وفروع الشركة وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا حيث تم تقسيم أولياء الأمور والطلاب بأعداد قليلة على الفصول الدراسية وأفنية المدارس بعيدًا عن الإزدحام مع تعقيم وتطهير هذه المدارس.وأضاف السيد الفيومى بأنه تم إنهاء كافة الإستعدادات لإنطلاق الإمتحانات التجريبية للصف الأول الثانوى غدًا وفق الجدول المعلن من قبل الوزارة.ويؤدى الطلاب الامتحانات بمنازلهم فى تمام العاشرة صباحًا سواء من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.وأوضح بأن هناك غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير الإمتحانات التجريبية ولضمان تمكن الطلاب من الدخول على المنصة الإمتحانية، وفى حالة مواجهة أى مشكلة فى الإمتحان على الطالب أن يتواصل مع مدرسته، بالإضافة إلى التوجه لأقرب سنترال أو فرع لشركة الإتصالات فى حال وجود مشكلة فى تشغيل.ومن جهه اخرى حققت مديرية التربية والتعليم بأسوان فوزًا ساحقًا على مستوى الجمهورية فى المسابقة البحثية الكبرى التى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع وزارة الأوقاف.وفاز بالمركز الأولى على مستوى المرحلة الإبتدائية ثلاثة تلاميذ هم (ملوك صلاح أحمد أمل فتحى محمد مريم أشرف سليمان) بإدارة إدفو التعليمية.وفاز على مستوى المرحلة الإعدادية الطالب يوسف أحمد الشرقاوى بإدارة أسوان التعليمية والطالبة وسام سامى محمد بإدارة إدفو التعليمية.كما فاز الدكتور السيد الفيومى مدير المديرية كأفضل مدير مديرية على مستوى الجمهورية فوزًا فى المسابقة.وفاز السيد فيصل نعيم كأفضل مدير إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية فوزًا فى المسابقة.وأكد حسين محمد حسين موجه عام اللغة العربية والتربية الدينية (المشرف العام على المسابقة) أن الوزارة ستقوم بتكريم جميع الفائزين فى احتفالية كبرى بعد انتهاء فترة الحظر.ومن جانبه قدم وكيل الوزارة التهنئة لأبنائه الطلاب الفائزين وكذلك مدير إدارة إدفو وموجه عام اللغة العربيةكما قدم التهنئة الممزوجة بأسمى آيات الشكر والتقدير الزملاء من المعلمين والموجهين ومديرى المدارس (المشرفين على الطلاب) والمشاركين فى تصفيات المسابقة بمختلف مراحلها وكذلك أولياء أمور الطلاب، واصفًا اياهم بشركاء الإنجاز.