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نابل تعلن عن صدور نتائج تحاليل 17 شخصا تؤكد عدم اصابتهم بالفيروس

السبت 04/أبريل/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أثبتت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على عينات لـ17 شخصا من ولاية نابل، عدم اصابتهم بفيروس كورونا المستجد في انتظار ورود نتائج 47 عينة رفعت على المدى اليومين الاخيرين.

وقد أعلن المدير الجهوي للصحة بنابل عادل حدادي في تصريح لـ(وات)، أن نتائج التحاليل الاخيرة سلبية مما يعني عدم تسجيل إصابات جديدة بهذا الفيروس، ليبقى عدد الاصابات الى غاية اليوم السبت، 11 حالة مؤكدة من بينهم حالة وفاة سجلت امس لرجل يبلغ من العمر 65 سنة.

وأضاف الحدادي، ان 1009 اشخاص انهوا فترة العزل الذاتي من مجموع 1316 شخصا، في حين يواصل 307 اشخاص مدة العزل الصحي الذاتي ويحضون بمتابعة صحية مستمرة.

وبخصوص تشخيص الحالات التي يشتبه في اصابتها بفيروس كورونا والتكفل بها، بيّن المدير الجهوي للصحة ان المنشور الصادر اليوم السبت عن وزارة الصحة، يتضمن تحيين الاجراءات المتخذة من خلال تكليف فريق لفرز المرضى الوافدين على كل مستشفى، وتحديد مسار التكفل بالحالات المشتبه بها بهدف الحد من انتشار الفيروس.

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