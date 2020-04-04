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الحكومة البريطانية تعلن تسريع إنشاء مستشفيات طواريء مجهزة لاستقبال المصابين كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، بأنه يتم حاليا تسريع إنشاء مستشفيات طواريء مجهزة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.

ودافعت الحكومة البريطانية، الأحد، عن سياستها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في ظل الانتقادات التي وجّهت إليها. 


وأشارت آخر حصيلة رسمية نشرت، الأحد، إلى تسجيل المملكة المتحدة 1,372 إصابة (بزيادة 232 عن اليوم السابق) و35 وفاة (بزيادة 14).

وأكد وزير الصحة مات هانكوك، خلال مداخلة عبر سكاي نيوز، أن الحكومة تعتزم بشكل خاص منع التجمعات الكبيرة بدءاً من نهاية الأسبوع المقبل، وهو إجراء سبق أن أقرته الدول المجاورة.

وأضاف هانكوك أنّ "التدابير التي نتخذها وتلك التي سنتخذها مهمة جداً وستثير بلبلة على صعيد الحياة اليومية للجميع في البلاد".

ووسط سيل الانتقادات التي يوجّهها باحثون إلى الحكومة لاعتبارهم أنّها تتأخر في اتخاذ إجراءات جذرية، تكشف حكومة بوريس جونسون في شكل محدود عبر وسائل الإعلام الخطوات التي ستدخل حيز التنفيذ "في الأسابيع المقبلة". 

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