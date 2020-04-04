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عرض أوروبي يبعد رمضان صبحي عن الأهلي

السبت 04/أبريل/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية عالمية عن وجهة رمضان صبحي لاعب فريق هيديرسفيلد الانجليزي والمعار لصفوف النادي الأهلي في الموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة "Yeni Akit" التركية، أن نادى قاسم باشا التركى ابدي اهتمامه بالتعاقد مع رمضان صبحي في الموسم المقبل عن طريق عقد شراء من نادي هيديرسفيلد الانجليزي.

واشارت الصحيفة إلى أن مسئولو نادي قاسم باشا التركي يرغبون في تكرار تجربة محمود حسن تريزيجيه مع رمضان صبحي في الفترة القادمة.

وأوضحت الصحيفة، أن نادى قاسم باشا يتطلع للتعاقد مع رمضان صبحى الصيف المقبل، بناء على توصية من كشافى الفريق لتعزيز الخط الهجومي.

الجدير بالذكر أن الأهلي يتجه لفكرة عدم التعاقد مع رمضان صبحي بشراء عقده بسبب قيمته المادية المرتفعة التي حددها نادي هيديرسفيلد الانجليزي.

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