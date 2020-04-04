كثافات مرورية على طريق المريوطية إثر انقلاب سيارة ملاكي

ظهرت كثافات مرورية بطريق المريوطية، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق "المريوطية سقارة"، قبل كوبري العزيزية، بنطاق مركز البدرشين، جنوب الجيزة.





وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وفقا لبيان صحفي اليوم السبت، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير بطريق "المريوطية سقارة"، قبل كوبري العزيزية، بنطاق مركز البدرشين، جنوب المحافظة.





ودفع مدير الإدارة برجال المرور إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن انقلابها، وتم رفع حطام الحادث بواسطة اوناش المرور.





المعاينة الأولية بينت عدم وجود أي خسائر بشرية إثر وقوع الحادث، وتبين أنه أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة الملاكي.









وبدوره وجه مدير المرور بنشر الخدمات المرورية بالطريق، وسحب الكثافات المرورية والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.









واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط (1904) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (344) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (79) مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، (16) دراجة نارية مخالفة، (12) مخالفة شروط الترخيص.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.





كما تفقد اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات؛ للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية، تحسبا لحدوث أي حوادث مرورية بالطرق.





وأكد مدير المرور على القوات بتطبيق قرار حظر حركة المواطنين والسيارات، من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، فضلا عن ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.





وشدد على القوات بمنع تحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.





وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.



