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لمكافحة الكورونا.. تشافي وزوجته يتبرعان بمليون يورو

السبت 04/أبريل/2020 - 05:22 م
تشافي وزوجته
تشافي وزوجته
وكالات
تبرع نجم الكرة الإسبانية السابق ومدرب نادي السد الحالي تشافي هيرنانديز وزوجته نورية كونيليرا بمبلغ مليون يورو إلى مستشفى العيادة الطبية في برشلونة، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر حساب المستشفى على تويتر :"تبرع تشافي هيرنانديز وزوجته نورية بمبلغ مليون يورو لمواجهة وباء "كوفيد-19". سويا سنصل".

وقال تشافي في مقطع مصور على الفيديو بثه الموقع الرسمي للمستشفى الكاتالوني "نساند انا ونورية المعركة ضد فيروس كورونا التي يقودها مستشفى العيادة الطبية في برشلونة، فبفضل الهبات التي يحصل عليها المستشفى، قام بشراء المعدات اللازمة لعلاج المصابين والخاصة بالعاملين في القطاع الصحي لديه".

وانضم تشافي من خلال هذا التبرع الى مبادرات العديد من الرياضيين في اسبانيا وبينهم نجم برشلونة ليونيل ميسي ومدرب مانشستر سيتي الانجليزي راهنا وبرشلونة سابقا بيب جوارديولا، نجم كرة السلة باو جاسول وأسطورة كرة المضرب رافايل نادال بعد قيامهم بالتبرع من أجل مكافحة الوباء الذي حصد أكثر من 124 ألف شخص حول العالم حتى اليوم، بينهم 11744 في اسبانيا وحدها التي باتت بعد إيطاليا، ثاني دولة من حيث عدد الضحايا.

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