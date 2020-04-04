عاجل.. "الموسيقيين" توقف إيناس عزالدين وتحولها للتحقيق في واقعة إدعاها الإصابة بكورونا

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية إيقاف إيناس عزالدين، وتحويلها إلى التحقيق بعد ادعائها المرض ونشر الذعر بين المواطنين والإساءة إلى صورة مصر.





ويحدد التحقيق مدى عقوبة إيناس عزالدين التي من الممكن أن تصل إلى الشطب من نقابة المهن الموسيقية.





وقال أحمد رمضان عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إنَّ التحقيق سيبدأ بعد انتهاء أزمة كورونا مباشرة بسبب غلق مقر النقابة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنَّ التحقيق يحضره عدد من القضاه في مجلس الدولة، موضحًا أنَّه وفق نتيجة التحقيق سيتمّ تحديد موقف إيناس في العقوبة التي قد تصل إلى الشطب.





جدير بالذكر، أن إيناس عز الدين اعلنت منذ عدة أيام إصابتها بفيروس كورونا؛ وبعد ذلك نقلت إلى مستشفى حميات إمبابة لإجراء فحوصات كورونا والتي أثبتت عدم إصابتها.