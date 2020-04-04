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ريال مدريد يقدم الصفقة الكبرى على طبق من ذهب إلى برشلونة

السبت 04/أبريل/2020 - 05:22 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد قرر صرف النظر والإنسحاب من المنافسة على التعاقد مع الأرجنتيني نجم إنتر ميلان الإيطالي.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الملكي أدرك أن رغبة لاوتارو مارتينيز وهي الإنضمام إلى برشلونة وأن البلوجرانا سيفعل كل شيء للظفر بخدمات النجم الأرجنتيني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد قرر الإنسحاب والتركيز على صفقة أخرى وهي التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم هجوم بروسيا دورتموند الألماني الذي تألق بشكل كبير.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يعتبر الهدف الأول لريال مدريد ولكن صعوبة عقد الصفقة يجعل النادي يبحث عن خيارات أخرى.

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